Üheksas viisaastak on Rakvere Lihakombinaadile ettevalmistusajaks suurte ümberkorralduste tegemiseks. Käsil on uue kombinaadi projekteerimine. Valminud on generaalplaan, mis haarab tulevikus Näpil enda alla 28 ha suuruse pindala linnasetehase vastas. Tootmisvõimsuseks on planeeritud 100 t liha. 15 t vorsti ja 10 000 lindu vahetuses. Külmhoone mahutab 4500 t.