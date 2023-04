Politseinikud filmisid hullust metsisest ka lühikese videoklipi. Sellelt on näha, kuidas lind tagurdavat politseiautot jälitab. Klipp on postitatud Rakvere politseijaoskonna Facebooki lehele. "Tundub, et Tallinna–Narva maanteel on uus korravalvur, kes liiklust reguleerib," võib postitusest lugeda.