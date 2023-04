Kaks visionääri veavad Virumaa võrkpalli

Üheks meeste suureks motivaatoriks on tõsiasi, et hetkel pole siinkandis ühtegi meistriliiga tasemel meeskonda. "Kuna nägime, et tippvõrkpall maakonnas puudus, aga oli tunda, et kogukond on tippvõrkpalli osas justkui näljas ja vajatakse mingit uhkemat üritust kasvõi harrastajatele. Kuni siin tippvõrkpalli pole, tahame me kohalikule kogukonnale seda kogemust kasvõi korra aastas pakkuda," sõnas Rang.

Maasik lisas, et on Rangiga koos kaua mänginud Tamsalu Võrkpalli võistkonnas ja ühel hetkel mõeldi, et kirumise asemel tuleks proovida võistluseid ise paremini korraldada. Tänavune on juba neljas tegevuse aasta ja selle ajaga on palju muutunud. Mehed meenutavad heldimusega seda, et esimesel aastal saadi saali 50 inimest olgugi, et korraldusele pandi palju rõhku ja kohale toodi korralikud kohtunikud.