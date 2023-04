Väike-Maarja rahvast tuntakse ammuste ja suurte raamatusõpradena. Juba sajandi algusest peale on siinsel väikesel asulal oma raamatukauplus. Selle asutas kirjanik Jakob Liiv. Raamatukaupluse juhataja Evi Kirpson ja müüja Susanne Esinurm said mullu kauaaegse laitmatu töö eest rinnamärgi. Esimene on töötanud üle kahekümne, teine üle kümne aasta.