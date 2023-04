Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna nõuniku Reet Pruuli sõnul on tolmus sisalduvad peened ja eriti peened osakesed tervisele ohtlikud, kuna õhus lenneldes seovad nad endaga saasteaineid, õietolmu ja mikroorganisme. "Peente osakeste organismi tungimise võime on ülitugev ning vereringesse sattudes levivad nad kõikjale organismis. Epidemioloogiliste uuringute alusel on selgunud, et nad põhjustavad mitmeid tervisekahjustusi, sealhulgas ka surmaga lõppevaid südameinfarkti, insulti ja kopsuhaigusi," hoiatas Pruul, lisades, et peened osakesed võivad lenduda suurte vahemaade taha ja jääda õhku lendlema nädalateks.