Tantsuetendus keskendus koolikiusule

Tantsuteatri ürituse korraldaja ja etenduse lavastaja Merje Poom tunnistas, et koolivägivallast rääkiv etendus on rohkete tahkudega suure sisuga lugu. Teema on esteetika- ja tantsukooli eestvedajale väga oluline. "Ma ei ole ise noorena koolivägivalda kogenud, olen kogenud seda emana," sõnas Merje Poom, kelle poeg Roomet Poom tõigi laval vaatajate ette enda isikliku loo. Esmalt sattus ta kiusu ohvriks lasteaias, edasi juba koolis. Siis oli kiusajaks õpetaja. Roometil õnnestus end ohvri rollist välja rebida, kuid ta muutus ise kiusajaks.

"See moment, kui oled kiusatav, ei ole ressurssi ega teadmist, et sellega toime tulla. Siis ei vaata suurt pilti ja ei oska seda enda kasuks pöörata," ütles Roomet Poom ja tõdes, et selle väljaütlemine kõlab juba väga haigelt. "Kuidas saab kiusamine kellegi kasuks tulla?" küsis noormees, kes on süvitsi vaadanud enda loo erinevaid vaatenurki. "See on väga pikk protsess," sõnas ta. Kasvamiseks ei piisa päevast, selleks on vaja pikalt endaga tööd teha.