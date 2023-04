Seoses läheneva V. I. Lenini 103. sünniaastapäevaga on Rakvere Rajoonidevahelise Koduloomuuseumi filiaalis, Kunda muuseumis, avatud filateelianäitus “Mida ma tean Leninist”. Kogumikus on esitatud marke ja filateeliasse puutuvaid tervikasju. On NSV Liidu ja rahvademokraatiamaade marke, samuti ka teistest vennasmaadest (Kuuba, Vietnam jt.).