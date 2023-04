Rakvere Kaugõppekeskkool on õppeasutus, kus on võimalik oma elu- või töökohale vaatamata omandada nõutav haridus. Sügisel alustas kool tegevust 765 õpilasega 7 konsultatsioonipunktis ja 14 grupis. Jalgu ei saanud alla Põlula grupp ja Laekvere grupp. Ei suudetud avada gruppi Vilde kolhoosis. Praegu on koolis õpilasi 702. Paljudel on väga vähe arvestusi tehtud.