Korvpalli-Tarva eesmärk on kasvatada hooaja eelarve 450 000 euroni

Klubile nii heas kui halvas kaasa elavad ja andunud fännid on alles, aga neid on väheks jäänud ja nad ise on vanemaks saanud. Tublisti on nende ridu harvendanud meeskonna tagasihoidlikud esitused viimastel aastatel – fännide pealekasv on seetõttu olnud olematu. Aga et mure ja huvi Virumaa korvpalli esindusmeeskonna käekäigu üle on alles, seda tõestas näiteks asjaolu, et kokkusaamisele oli tulnud ka omal ajal vaat et klubi maskotiks olnud legendaarne mängumees Priit Lokutsievski.