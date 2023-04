Esmaspäevane ilm on soojapoolne ja vihmavõimalusega

Keskkonnaagentuuri teatel esmaspäeva öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt pilvisus tiheneb ning saartele jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Puhub lõunakaaretuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Hommikul pöördub tuul saartel edelasse ja läände ning nõrgeneb. Sooja on 5-11 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt lõunatuul 5-10, pärast keskööd puhanguti 13 m/s. Lainekõrgus on 0,8-1,4 meetrit. Ilm on sajuta, kohati on võimalik udu, kuid muidu nähtavus hea. Sooja on 6-10 kraadi.