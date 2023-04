Teisipäeva öösel vastu kolmapäeva on Ida-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, Lääne-Eestis on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Paiguti on võib esineda udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 - 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 9 kraadi.