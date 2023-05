Kundas avatud näitusel näeb laulupeo rongkäikude ajalugu

"Mäletan päeva, kui aastaid tagasi koju jõudes kuulsin, et Kundas on puhkpilliorkester, mõtlesin - lõpuks ometi. Peale puhkpillimuusika rõõmustavad meid pidevalt nii nais- kui segarahvatantsurühma tegevused. See kõik on osake laulu- ja tantsupeost,“ ütles Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum.