Kirde maakaitseringkond osaleb rahvusvahelisel õppusel Swift Response 23

Eestis 8.-14. maini toimuva õppuse aktiivse faasi käigus treenivad liitlaste üksused koos Eesti kaitseväega oma võimet siirdada riiki kiiresti mitmerahvuselisi õhudessantvägesid, et tõsta valmisolekut, luua õhudessantkoostöövõime liitlaste ja partneritega ning tagada vastuvõtva riigi toetus. Eestis toimuvatel operatsioonidel harjutatakse liitlasvägede ja varustuse kiiret siirmist ning üksuste lahinglaskmisi. Õppus on oma olemuselt kaitsev ning selle eesmärk on liitlaste ja Eesti üksuste valmisoleku säilitamine ja tõstmine.

Kirde maakaitseringkond osales analoogsel õppusel Swift Response ka 2021. aastal. Tänavusel õppusel saavad 10.-14. maini karastuse Alutaguse, Järva ja Viru malevate üksused.

"Kirde maakaitseringkonna üksuste roll on mitmekesine alates sellest, et tegutseme vastutegevuses, samuti osaleme laskeharjutusel. Maakaitseringkonna osalemine õppusel on väga oluline, kuna see annab üksustele ja staabile hea võimaluse harjutada koostööd liitlastega ning paneb proovile meie erinevad oskused ja teadmised," ütles Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.

Peamiselt Järva- ja Lääne-Virumaal toimuva õppuse Swift Response 23 raames lahendatakse koostöös liitlasüksustega erinevaid kaitse- ja rünnakuülesandeid. "Õppus on maakaitsekompanii jaoks hea võimalus harjutada ja seniõpitud teadmisi kinnitada. Ühtlasi on see õppus ka paljude maakaitsekompanii sõdurioskuste kursusel käinutel viimane tugev lõpupingutus," ütles Viru maleva maakaitsekompanii ülem veebel Erik Abroi. "Allüksuse koostöö ja kokkukuuluvuse mõttes on sellised õppused olulise väärtusega, kuna pikemalt väljas olemine, koostöö liitlastega ja pidevalt muutuv taktikaline olukord, sunnib võitlejaid rutiinist välja murdma. Tihti tekivad just sellistel pikematel koostööõppustel praktikad, mida hiljem aastaid rakendatakse ja meenutatakse."