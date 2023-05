Haljala–Kukruse maantee planeerimise avalikud arutelud on peetud ja kokkuvõtted tehtud

Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõunik Anne Martin ütles, et eelkõige on positiivne see, et võimalikult vara saadi inimesi Haljala–Kukruse teeehituse plaanist informeerida. "Kohtumised andsid iseenesest hea võimaluse, et ehituse mõttega harjuda. Nägime, et kohalikud ei toonud mõjuhindamise programmis välja olulisi muudatusi. Kõiki aspekte, näiteks nagu liikuvus, sotsiaal-majanduslikud mõjurid ja nii edasi, hakatakse alles uurima ja seejärel analüüsitakse."