Poisid laulavad emadepäeva särama

Ello Odraksi sõnul on kooril selja taga rasked aastad: koroonaajal lahkus koorist üle kahekümne poisi. "Kui kaks aastat ei saa poiss laulda ja proovis käia, siis on raske teda sinna tagasi saada. Kui väikesed poisid ära lähevad, tähendab see, et koori ei kasva juurde mehi – basse ja tenoreid. Sügisel alustasime koori uuesti üles ehitamisega. Et me laulupeolaulude esitamisel nii kõrge taseme saavutasime, oli mulle üllatuseks," tunnistas ta.