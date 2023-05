Aasta ema 2023, Orvi Aasumets, on üles kasvatanud 13 last, kelle seast leiab arsti, geenitehnoloogi, raamatupidaja ja müüja. Meespere südamed on aga võitnud mehhaanika ja tehnikaga seotud erialad. Kui enamus lastest on Eesti eri nurkades - Tallinnas, Tartus ja Lääne-Virumaal, siis üks teeb teadust Soomes ja teine leidis tee Kanadasse ja on seal tänini.