Teisipäeva päeval on enamasti pilves ilm ja hooti sajab vihma ning võib esineda äikeseoht. Õhtul jääb sajuhooge harvemaks. Puhub kagu- ja idatuul 5-10, puhanguti 15 m/s, saartel pöördub õhtul edelasse ja veidi nõrgeneb. Sooja on 13-18 kraadi.

Ööl vastu kolmapäeva on pilves selgimistega ilm. Enne keskööd sajab laialdaselt, pärast keskööd kohati hoovihma. Tuul pöördub kõikjal lõunasse ja edelasse 5-10, hommikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 7-12 kraadi. Kolmapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti 14, saartel 18 m/s, õhtul nõrgeneb veidi. Sooja on 12-17, idapoolsetes maakondades kuni 20 kraadi.