Kuressaare vesi pole ikka veel joogikõlbulik

Terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albreht selgitas, et info vee saastumisest pole kõigi kinnistuomanikeni jõudnud ning hulk inimesi ei viibi püsivalt saarel. "Seetõttu tuleb teavitustööga jätkata, et ka need inimesed, kes tagasi Kuressaarde jõuavad, viiksid läbi torustike läbipesu ehk laseksid seisnud veel välja voolata. Läbivoolutamist võiksid lähipäevadel rakendada ka teised, et kasutusel oleks võimalikult värske vesi,“ rääkis ta.