Seisuga 31.12.2022 oli Lääne-Virumaa territooriumist kaitse all 16,9% ehk 62 536 ha - seda on vähem, kui Eestis keskmiselt (19,6%). Omavalitsustest on kaitstava territooriumi osakaal Lääne-Virumaal suurim Haljala vallas (41,4%), väikseim aga Rakvere vallas (3%). Erinevate kaitstavate objektide tüüpide kaupa leiab täpsemat infot Lääne-Virumaa kohta keskkonnaagentuuri kaardiloost "Looduskaitse arvudes 2022".