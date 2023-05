Kadrinlane lahingutest alevi keskel: "Parem harjutada rahuajal, kui päris sõjas"

Esimesed kokkupõrked toimusid alevi ääres raudteejaama juures. Kalevi jalaväepataljoni kompanii ülema abi lipnik Kaspar Kasemägi sõnas, et kuna õppuse alale jäi lasteaed, siis mängiti situatsioon kiirelt ümber, et paugutamisega lapsi mitte ehmatada. "Aga tundub, et lastele oli see põnev päev, kõik lapsed olid aia ääres suuri soomukeid uudistamas," rääkis Kasemägi.