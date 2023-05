Tapa vald alustas sotsiaaltöötaja Sirje Salura juhtumi osas distsiplinaarmenetluse

Kogu lugu hakkas hargnema kuu alguses, kui sotsiaaltöötaja tõi Raudteeääre kinnistul elanud Veera Artuse hooldekodust korraks tema endisesse koju tagasi. Seda selleks, et näidata Eesti Raudteele, nagu elaks Artus jätkuvalt majas. Selgus hoopis, et proua on juba pikemat aega olnud vallale kuuluvas hooldekodus ning Jänedal majas elab ja toimetab hoopistükis keegi kolmas isik.