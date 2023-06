Kert Karus andis mini-arvamusfestivalil ülevaate linna viimastest arengutest

Rakvere abilinnapea Kert Karus rääkis viimastest arengutest seda, et taasiseseisvumise järgselt pole linn varem tegelenud sellega, et elanikke juurde tuleks. "Hea asukohaga maad on käest ära lastud ja nad on tihtilugu ka võssa kasvanud. Meil on soov teha paradigma muutus, et noortel oleks võimalik Rakverre oma kodu rajada."