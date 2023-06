Milline võiks välja näha üks julge omavalitsuse kodanik?

"Meie eesmärk on kogukondlikku tegevust innustada. On palju asju mida linnakodanikud ise saavad linna jaoks teha. Soovime et infovahetus oleks parem ja kodanikud haaraksid ka rohkem ise initsiatiivi. Võimalik on luua sõbralik keskkond, et linn ja kodanikud saaksid koostööd teha," jutustas Talunik arvamusfestivali sisse juhatades.