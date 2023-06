Kunda klubi seekordsel keskealiste puhkeõhtul olid külalisteks Rakvere rajooni ja Kunda linnanõukogu rahvasaadikud. Rahvas tundis huvi suvilakruntide saamise vastu, sest Kundas on vajadus nende järele suur. Sellele küsimusele vastas sm. Mikker. Planeerimisel on Malla-Letipea ja Vainopea suvilakooperatiivid. Need on projekteerimisjärgus.