"Plaan sulgeda Näpi saeveski on loomulikult kurb uudis meie ettevõttele ning ennekõike kohalikele töötajatele. Kahjuks sunnib kiire tempoga kahanev puidutööstussektor meid tegutsema ning ressursse senisest enam esikohale seadma. Me näeme vajadust keskenduda strateegilistele eesmärkidele ja investeerida vähematesse, kuid tugevamatesse saeveskitesse, et parandada puidutoodete konkurentsivõimet," ütles Stora Enso puidutoodete äridivisjoni asepresident Lars Völkel.