Raskemuusikaliit muudab raskemuusikute elu kergemaks

Mõte tekkis eelmisel suvel, kui Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsiooni ja arenduskeskuse Music Estonia üldkoosolekul kohtusid industrial-metal muusik Ott Evestus ja muusik ning muusikamanager Danel Pandre. Koos arutati murekoha üle, et Eesti rokkmuusikal pole oma korralikku esindatust, nagu on džässil, folgil ja klassikalisel muusikal. Koroonaaeg ju näitas, et kui on olemas katusorganisatsioon ja kõneisikud, on ka paremad võimalused toetuste ja kompensatsioonide saamiseks, kui muusikaturul on rasked ajad. Mõeldud, tehtud ...