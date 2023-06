Lääne-Viru rallipaar diskvalifitseeriti Euroopa meistrivõistlustelt liiga väikese kaalu tõttu

Vaheri-Mitendorfi võistlusauto Ford Fiesta suunati keset võistluspäeva kaalule ja selgus, et see oli 31 kilo alla reeglitega lubatud miinimumi. Klassi Rally4 kuuluv võistlusauto peab koos sõitjate ja lisavarustusega kaaluma minimaalselt 1240 kilo, meie noortel ja autol oli vastav näitaja aga 1209 kilo.

Meeskonna esindaja Janno siitan selgitas kohtunikekogule, et rallipaar on noor ja väga kerge, kuid see ei päästnud diskvalifitseerimisest. Auto lubatud minimaalne mass on muide 1080 kilo, mis eeldab, et reeglitesse mahtumiseks peab rallipaar kaaluma kokku vähemalt 160 kilo, või siis tuleb kasutada lisaraskust. Jaspar ja Evelin ei kaalu aga kahekesi kokku kindlasti mitte 160 kilo ja kogenematusest ei teadnud tiim ka lisaraskuse kasutamise võimalust.