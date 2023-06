Väike-Maarja vald paistab silma võimaluste kasutajana

Võimaluste kasutajate kategoorias paistavad teiste seast silma Keila linn ja Väike-Maarja vald. "On hea meel näha, et vaatamata väga keerulisele majanduslikule olukorrale omavalitsustes ning ka ootamatustele, millega on viimastel aastatel rinda pistetud, on need kaks omavalitsust leidnud viise, kuidas leida ja luua uusi võimalusi ning neid ka teostada," kommenteeris Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid. Ta rõhutas, et kindlasti ei tohi teenustasemete tulemusi käsitleda omavalitsustevahelise mõõduvõtmisena, sest endiselt on valdkondi, milles ei olegi praktiliselt võimalik linnasid ja valdasid omavahel võrrelda.