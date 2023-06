Reportaaž ⟩ Rännak meri- ja kaljukotkaste elupaigas Ohepalu rabas oli maaväline kogemus

MTÜ Kotkaklubi koosneb pühendunud vabatahtlikest kotkasõpradest, kes seisavad selle eest, et kotkad ja must-toonekurg jääksid ilmestama Eesti maastikku ka tulevikus. Igal aastal teostavad nad kotkaste üle seiret, et koguda andmeid nende majesteetlike lindude käekäigu kohta. Nüüdseks on seirega jõutud Lääne-Virumaale, kaitseväe keskpolügooni servale ja siinkirjutajal oli ainulaadne võimalus veeta Kotkaklubi juhatuse liikme Gunnar Seini ja tema poja Martiniga päev Ohepalu rabas. Etteruttavalt võib öelda, et siinsetel lindudel läheb päris hästi.