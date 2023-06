Käsmu külavanem Eduard Vainu kõneles, et kahe nädalavahetusega tegid külamehed talgute korras kiige valmis. "Eile oli ametlik avamine. Paistab, et kiik toimib," tõdes Vainu ja lisas, et proovis ka ise kiige ära. "Kiik nagu kiik ikka," jäi mees atraktsiooni kirjeldamisega tagasihoidlikuks. Küll aga avaldas külavanem lootust, et jämedatest Käsmu palkidest kiik peab vastu aastaid.