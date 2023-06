Kuigi jaanipäev on selleks aastaks möödanik, on elav tuli Eesti inimesele sama oluline, kui hapnik. Paraku tuleb aga lõkke tegemisel silmas pidada teatuid reegleid ning prahi põletamine on rangelt keelatud. Nii aga ei arvanud üks Kadrina vallas Kihlevere külas tulesoojust nautinud seltskond.