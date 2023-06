Puugid luuravad saaki ka linnas

Rakvere tervisekeskuse perearsti Kersti Veidriku vastuvõtule on viimaste nädalate jooksul tulnud vähemalt üks puugihammustusega inimene nädalas ning nii mõnigi puuk on ennast inimverest ümaraks imenud. Et keegi oleks puukide kaudu levivatesse haigustesse raskemalt nakatunud, polnud perearst kuulnud. Siiski esineb arsti poole pöördumist borrelioosi kahtluse ja ebatüüpiliste kaebuste puhul.