Nädalavahetusel tiirutab maakonnas ringi paarkümmend maantemuhku

Paljudele nõukogude-aegsetele peredele oli "muhk" esimeseks ja ühtlasi ka ainsaks isiklikuks pereautoks. Tänu kultuslikule komöödiafilmile "Siin me oleme!" on see väljanägemiselt rõõmus auto tänase päevani hea tuju auto – mööduvale "zapikale" lehvitatakse alati järgi, suu kõrvuni. Ja nagu sellistele asjadele kohane, on autol palju hüüdnimesid, mis ka alljärgnevast tekstist läbi lipsavad.