Remondimehed leidsid Rakvere kiriku tornimunast varese pesa

Rakvere Kolmainu kiriku juhatuse esimees Olev Rohumäe ütles, et enne fassaadi remonti nad tegelikult ei teadnud, millises seisus tornimuna ja rist on ning neid polnud plaanis remondi ajal puutuda. "Mehed käisid üleval olukorraga tutvumas ja siis nägid, et tornimunal on auk sees," rääkis ta. "Varesed olid muna sisse pesa teinud. Sel aastal olid nad juba välja kolinud, aga eks järgmiseks peavad uue otsima."

Töömeeste sõnul on muna tehtud vaskplekist, seejärel üle kullatud ning siis värvitud. Nende poolt tehtud piltidelt on näha, et lisaks suuremale augule on munas ka väiksemaid, mis sarnanevad väga kuuliaukudele – ilmselt on poolearulised inimesed ka Rakveres lasknud kiriku torni pihta märki nagu see oli Haljalas.