Kolm Põrsakest teevad lõbusat teadust

Kolm Põrsakest tähistab oma 10. sünnipäeva üle-eestilise teadusteatri tuuriga, kuhu on oodatud nii väiksemad kui ka suuremad teadushuvilised. Kaheksa päeva jooksul viiakse teadusmaagia igasse Eesti piirkonda, et näidata, et teadus võib olla kõigile kättesaadav.

Põnevate katsete, nalja ja naeruga soovitakse inimestele näidata, et teadus pole üldse nii raske ega keeruline, kui see algul tunduda võib. Etendusele järgnevas töötoas on soovijatel võimalik näha ja maitsta jäätist, mis on valmistatud teadusliku maagiaga.