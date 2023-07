Külas häirekeskusel ⟩ Kui su nimi on Tiina, siis suure tõenäosusega ootab sind töökoht häirekeskuses

Sisekaitseakadeemias päästekorraldajaks õppiv Sirli teeb praktikatunde valvsa juhendaja Marko silme all häirekeskuse Ida keskuses Jõhvis.

Häirekeskus on üks väheseid, kui mitte ainuke asutus, mis enda uksi (ja kõneliine) kunagi kinni ei pane. Seal töötavad päästekorraldajad, logistikud ja meedikud on eesliinitöötajad, kes on abivajajale esimeseks tugisambaks tema probleemi lahendamisel. Nädala alguses võõrustasid Virumaa Teataja ajakirjanikku ja fotograafi Jõhvis asuva Ida keskuse särasilmsed töötajad.