Segane liikluskorraldus tekitas Tapa ülesõidul ohtliku olukorra

Küll aga tekkis ääretult ohtlik hetk teisipäeva ennelõunal, kui raudteed olid ületamas kaks autot, tõkkepuu läks kinni, jättes sõidukid keset raudteed lõksu. Virumaa Teatajale olukorrast teada andnud Mart rääkis, et oli teel koju, kui kesklinna poolt tulles ülesõidule kinni jäi. "Minu ees oli veel üks naisteravas oma autoga, kes jäi keset raudteed seisma. Nägin läbi tema tagaklaasi, et sügas kukalt, sest ta ei saanud aru kuhu minna," sõnas mees. "Paremale pööre on keeratud, vasakule, Valve tänavale tohib. Kuna naisterahvas oma autoga seal seisis, läksin temast mööda ja litaki, minu nina ees läheb tõkkepuu kinni. Naine oli mu selja taga, tagurdada ei saanud. Ma olen keset raudteerööpaid, kuskile minna ei saa. Siis ehitustöölised tulid jooksuga, tõstsid need märgid eest ära. Mina sain märkide vahelt üle, aga naisterahvas oma autoga keeras rööpapaaride vahel olevale laiemale alale, mis veetorni juurde viib."