kultuurimõtisklus ⟩ Hea peo kaitseks – Mägede Hääl 2023 ainetel

"You gotta fight for your right to party," laulis/karjus kord Beastie Boys. Eesti keelde tõlgituna tuletasid New Yorgi punk-hiphopparid kuulajaile meelde, et oma õiguse eest pidu panna tuleb võidelda. Festival Mägede Hääl lajatas sel aastal läbi aastate võibolla parima programmiga, aga lõppes sutsu vara.