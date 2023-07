Õhtupoolik heinamaal ⟩ Käsivikat on oskaja inimese käes sama tõhus kui trimmer

Niidutöö on täies hoos. Kaared pole ehk kõige ühtlasemad ja tehnika kõige õigem, kuid vähemalt sai vana asi järele proovitud.

MTÜ Roela Kodukant korraldas töötoa, kus õpiti-harjutati-meenutati käsivikatiga niitmist. "Kaikaga ei niida, aga kui vikat on terav ja töövõtted selged, siis ei ole see üldse raske töö," kinnitas vanaproua Helju-Anne Aru, kes omal ajal on maha niitnud kümnete lehmade talveheina.