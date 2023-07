Geoloogilise uuringu viib läbi ATEMO OÜ. Ettevõtte projektijuht Laas Õuna sõnul on see eeltööks Kunda-Pada teelõigu rekonstrueerimisele.

Uuringu käigus kaevatakse reedel Kunda-Pada teelõigul kolmes kohas augud sisse, et näha, mis seal on. Seejärel augud täidetakse ja asfalteeritakse pealt ära. Ühe sõidusuuna sulgemine tähendab, et teise sõidusuuna kaudu on tee liiklusele siiski kogu aeg avatud.