Rakvere EMO-sse on alates aasta algusest pöördunud 50 loomalt hammustada või küünistada saanud inimest. Juhtumid sagenevad traditsiooniliselt suvekuudel – 1. juunist tänaseni on pöördumisi olnud 20.

​Kannatanute seas on naisi pisut rohkem kui mehi ja vanemaealisi veidi enam kui teistesse vanusegruppidesse kuulujaid. Maohammustusega on Rakvere EMO-sse pöördutud tänavu ühel korral, ilmselt kõige ootamatuma rünnakuga sai hakkama aga siil. "See oli ikka reaalselt hammustus, mida tuli ravida, mitte okastega põhjustatud vigastus," ütles Rakvere EMO üldarst Laura Schilf.