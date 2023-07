Kabeli külla kohvipakimuuseumi rajanud Karlo Ehvärt sai paari aasta eest Kaido Höövelsoni ehk Baruto käest magnetiga kinnikäiva sametise karbikese. Seal oli kotike kohviubadega ja sertifikaat, et tegemist on Kopi Luwaki kohviga, mida toodetakse nõnda, et kohvioad läbivad töötluse käigus palmitsiibeti seedetrakti.