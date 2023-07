Seeni leidub hetkel vaid niiskemates piirkondades

RMK Oandu külastuskeskuse teabejuht Tiina Neljandik sõnas, et ka tema on näinud vaid mõnda lambatatikat ja üksikuid puravikke, kuid üldiselt on seeni vähe ning need mis ka on, on ussitanud. "Kuivus ikka mõjub," nentis ta ning ütles, et puude all on mullapind täiesti tuhkkuiv ja sajud ei ole jõudnud seeneniidistikku ära niisutada. Ka kõige varasemad kukeseened ja tatikad vajavad kasvamiseks vihma. Kui vihma rohkem sadama ei hakka, siis Neljandik seenesaagi suhtes optimistlik ei ole.