Vastukaja: veel laste ujumisvõimalusest Rakvere linnas

Sissejuhatuseks avaldan keset sooja suve lootust, et nii lapsed kui lapsevanemad naudivad suvepuhkust ja ujumisvõimalusi erinevates looduslikes veekogudes – igaks juhuks lisan, et ütlen seda ilma igasuguse irooniata. Ilm on olnud soosiv ja nii järvede kui ka merevesi on hetkel mõnusalt soe. Muidugi on peagi käes kõle sügis ja talv ning siis on olulised ujumisvõimalused siseruumides.

Nimetatud artikkel pani aga imestama. Ühelt poolt on hea meel, et keegi ühes lastele, koolidele ja linnale tähtsas valdkonnas (mida nii haridus kui ka liikumine, sport on) südant valutab, kuid selle teemaga tegelemise viis on üllatuslik. Minu omavalitsusjuhi kogemuse vältel on see esmakordne, kus riigikogusse valitud rahvasaadik alustab suhtlust omavalitsusega aru pärides ning kirjutades meedias, selmet kõigepealt ise kohale tulla ja viia ennast päriselt kurssi teemadega, mis näiteks Rakvere linnas on põletavamad, rõõmu või muret tekitavad, küsida ja kuulda infot otseallikast, mõelda kaasa ja pakkuda lahendusi. Kahjuks ei ole sellist kohtumist toimunud ja nii tulebki infot vahetada kirja teel. Olukorras selguse saamiseks tuleks esmalt ikka isiklikult kohale tulla ja teemat asjaosalistega arutada, mitte hakata infot mujalt otsima.