Wähja festivalil saab vähiroogi nautida ning saunalaval ennastki vähiks leilitada

Näkiuurimiskeskuse eestvedaja ning Wähja festivali korraldaja kaur Salus tunnistas, et selleaastane festivalimenüü tuleb eriti vähjane. Soovijad saavad nii keedetud vähki kui seekord eriti tummist vähisuppi. Kui varasemalt on suppi tehtud traditsioonilise Eesti retsepti järgi, siis seekord on supp hoopis vähiliharikkam. Veel saab proovida vähipitsat, grillitud vähki, vähisabadega täidetud pannkooke ning isegi vähiäätist.

"Kui teha Eesti vähist vähisuppi, siis ei jõuaks seda keegi osta," selgitas Salus. "Kui kõik ütlevad, et rääbis on kallis, siis vähiliha on tundvalt kallim," jätkas ta ning nentis, et vähi kilohind on 80 eurot. Kui vähk ära puhastada, siis puhta liha kilohinnaks kujuneks umbes 400 eurot. "Vähk on maiuspala ja luksuskaup. Enne tuleb muust asjast kõht täis süüa ja vähki peale maitsta," õpetas Salus.