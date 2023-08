Nädala lind: HALL-KÄRBSENÄPP

Hall-kärbsenäpp ei pelga inimest, seetõttu jagab ta meelsasti inimesega ka elupaika. Tema lemmikistumiskohad võivad asuda aiateibal või hernekepil, aiatooli seljatoel või pesunööril. Istub ta seal iseloomuliku püstise kehahoiakuga ning kehitab ühtelugu tiibu. Aeg-ajalt sööstab saagi järele, haarates kärbseid või muid lendavaid putukaid nii hoogsalt, et nokk kuuldava plaksatusega kokku käib. Mõnikord ka tühjalt. On sedagi juhtunud, et hall-kärbsenäpp spetsialiseerub koguni mesilasenäpiks, oodates saaki suisa mesitaru lennuaval. Neil puhkudel satub ta muidugi mesinikuga pahuksisse, aga muidu on inimesed väga rahul, et keegi aias kärbeste ja sääskede armeed harvendab.