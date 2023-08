Avispea mesilindude toodangut sai nii purgist kui ankrust

Müügiletil oli nii maitsestatud kui puhas mesi, õietolm ja meemõdu. 15 aastat mesilasi pidanud Sipre mesilal on hetkel umbes 80 mesitaru. Selle ajaga pole pererahvas nõelamisele immuunseks muutunud. "Kevadel on esimene suts ikka hirmus valus," tunnistas Siret Kurvet. Ka väga kogenud mesinikud teavad, et ühel päeval võib juhtuda, et mesilase nõelamine kutsub esile allergilise reaktsiooni. "See tuleb jube järsku," tõdes naine.