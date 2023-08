Aeg-ajalt on näha Põlula suunas sõitvat masinat, millel kiri "Eluskala". Põlula Kalamajandist läheb sel moel vikerforelle meie vabariigi pealinna Tallinna, kus üks spetsiaalne kalakauplus asub Tartu maanteel, teine Kingissepa tänavas. Väiksemad partiid värsket kala on saanud ka Põlula kandi kauplused, nagu Tudu ja Ulvi. Tänavu on kalamajand realiseerinud kolm tonni vikerforelle.