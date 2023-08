Pea 100 Virumaa päästeala noorteringide last osales Ida-Virumaal Aa külas viiepäevases päästelaagris, kus lisaks päästmisele ja esmaabi andmisele käsitleti raudtee ohutust, perevägivalda ja küberhügieeni. Järjekorras on see juba neljas laager.