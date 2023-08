Folgiline liigutas peakorraldajat pisarateni

Pühapäeval saadi peakorraldajalt ka pisarad kätte. Veedla rääkis, et teda tuli kallistama üks naisterahvas, kes palus, et ta ära ei väsiks ja jaksaks Folki edasi korraga. Naine oli talle öelnud, et on oma seltskonnaga käinud Viru Folgil kõik 16 aastat, seal on kihlutud ning elu ilma folgita ei kujutata ette. "Siis mulle tulid tõesti pisarad. Nii liigutav oli," meenutas Veedla.